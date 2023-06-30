Байден дав чітко зрозуміти: у США відповіли на пропозицію відправити війська до України

Президент США має жорстку позицію щодо відправлення військ в Україну

На початку червня колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен висловив думку, що деякі країни Альянсу можуть відправити свої війська в Україну. У США визнали, що не розглядають такий варіант розвитку подій.

Як заявив офіційний представник Держдепартаменту Меттью Міллер під час сьогоднішнього брифінгу, президент США має тверду позицію щодо цього питання.

"Байден дав дуже чітко зрозуміти, що американські війська не будуть відправлені в Україну", — зазначив він.

Що стосується Расмуссена, то він говорив, що відправка військ НАТО в Україну буде актуальною у тому випадку, якщо Київ не отримає належних гарантій безпеки.

Також на такі слова була реакція офіційного Києва. Як казав глава МЗС України Дмитро Кулеба, іноземних військ на території нашої країни не буде до завершення війни. Більше того, наголосив міністр, Київ ніколи про це нікого і не просив.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, від якого в Україні є великі очікування. При цьому президент України Володимир Зеленський відвідає його лише за однієї умови.