Війська НАТО можуть зайти в Україну: екс-глава Альянсу назвав умову

Україна повинна отримати гарантії безпеки від НАТО

На літньому саміті НАТО Україна має отримати гарантії безпеки. Якщо цього не станеться, деякі країни Альянсу можуть захотіти ввести свої війська в Україну.

Про це колишній глава НАТО Андерс Расмуссен, повідомляє The Guardian. Він додав, що настрої членів Альянсу перед майбутнім самітом рішучі.

Під час робочої поїздки Європою та США Андерс Расмуссен поспілкувався з представниками країн НАТО. Однією з тем стала війна в Україні та гарантії безпеки Києву. Ряд країн висловилися про те, що можуть "вжити заходів", якщо Україна не отримає цих гарантій, зокрема, ввести свої війська.

"Ми знаємо, що Польща активно займається наданням конкретної допомоги Україні. І я не виключав би можливості, що Польща діятиме ще сильніше в цьому контексті на національній основі, а за нею будуть країни Балтії, можливо, включаючи можливість розміщення військ на землі" , — сказав він.

Екс-глава НАТО зазначив, що таке звернення України щодо військової допомоги буде абсолютно законним. Щодо самих гарантій, то вони мають бути надані письмово і бажано на саміті НАТО.

"Гарантії безпеки повинні охоплювати обмін розвідувальними даними, спільні тренування з Україною, розширення виробництва боєприпасів, сумісність з НАТО та постачання озброєнь, достатніх для стримування росії від подальшого нападу", — сказав Расмуссен.

Крім того, за його словами, деякі країни зацікавлені у тому, щоб Україна отримала гарантії безпеки від НАТО. Це дозволить уникнути питання про членство нашої країни у майбутньому.

"Я не думаю, що це можливо. Я думаю, що питання НАТО буде порушено на саміті у Вільнюсі. Я розмовляв з кількома східноєвропейськими лідерами, і є група затятих східно-центрально-європейських союзників, які хочуть принаймні чіткого шляху для України до членству в НАТО", — підкреслив Расмуссен.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Заході розглядають вступ до НАТО частини України. Аналогічно надійшла Західна Німеччина в 1955 році, коли була розділена зі Східною Німеччиною.