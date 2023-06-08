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Войска НАТО могут зайти в Украину: экс-глава Альянса назвал условие

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский и Андерс Расмуссен обсуждали членство Украины в НАТО Новость обновлена 08 июня 2023, 02:05
Владимир Зеленский и Андерс Расмуссен обсуждали членство Украины в НАТО. Фото president.gov.ua

Украина должна получить гарантии безопасности от НАТО

На летнем саммите НАТО Украина должна получить гарантии безопасности. Если этого не произойдет, то некоторые страны Альянса могут захотеть ввести свои войска в Украину.

Об этом бывший глава НАТО Андерс Расмуссен, передает The Guardian. Он добавил, что настроения членов Альянса перед грядущим саммитом решительные.

Во время рабочей поездки по Европе и США Андерс Расмуссен пообщался с представителями стран НАТО. Одной из тем стала война в Украине и гарантии безопасности Киеву. Ряд стран высказались о том, что могут "принять меры", если Украина не получит этих гарантий, в частности, ввести свои войска.

"Мы знаем, что Польша активно занимается предоставлением конкретной помощи Украине. И я не исключал бы возможности, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле", — сказал он.

Экс-глава НАТО отметил, что такое обращение Украины о военной помощи будет абсолютно законным. Что касается самих гарантий, то они должны быть предоставлены в письменном виде и желательно на саммите НАТО.

"Гарантии безопасности должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, совместимость с НАТО и поставки вооружений, достаточных для сдерживания россии от дальнейшего нападения", — сказал Расмуссен.

Кроме того, по его словам, некоторые страны заинтересованы в том, чтобы Украина получила гарантии безопасности от НАТО. Это позволит избежать вопроса о членстве нашей страны в будущем.

"Я не думаю, что это возможно. Я думаю, что вопрос НАТО будет поднят на саммите в Вильнюсе. Я разговаривал с несколькими восточноевропейскими лидерами, и есть группа ярых восточно-центрально-европейских союзников, которые хотят по крайней мере четкого пути для Украины к членству в НАТО", — подчеркнул Расмуссен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Западе рассматривают вступление в НАТО части Украины. Аналогичным образом поступила Западная Германия в 1955 году, когда была разделена с Восточной Германией.

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