У Чорному морі побільшало ворожих мін: як ВМС України готуються очищати море від небезпек

Україна хоче залучити НАТО до забезпечення безпеки цивільного судноплавства

Країни НАТО можуть допомогти Україні провести розмінування акваторії Чорного моря від російських мін, які змило в морі після теракту на Каховській ГЕС.

Про це розповів командувач українським флотом, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю "АрміяInform".

За його словами, в Україні вже створено штаб, який розробляє операцію з проведення розмінування за першої ж нагоди.

Він зазначив, що росія побоювалася, що ЗСУ почнуть контрнаступальні дії через Дніпро, а тому створила в його акваторії цілу мережу мінних загороджень. Після підриву Каховської ГЕС усі вони опинилися у морі.

"Кількість мін, які були в морі до цієї трагічної події, з тим, що ми маємо сьогодні, дуже складно порівняти. Але ми добре усвідомлюємо це і, звичайно, готуємося до того, щоб за першої нагоди розпочати протимінну операцію з розчищення від мін Чорного моря", — сказав Неїжпапа.

Віцеадмірал додав, що вже є певні домовленості з країнами НАТО щодо залучення до цієї роботи спеціальної протимінної групи, яка базується у Середземному морі.

За його словами, цю роботу необхідно провести якнайшвидше, тому що цивільне судноплавство стане невід’ємною частиною відновлення України.

Нагадаємо, раніше Неїжпапа розповів, коли майбутнього флагмана українського флоту "Гетьман Іван Мазепа" буде прийнято до лав ВМС.