В Черном море стало в разы больше вражеских мин: как ВМС Украины готовятся очищать море от опасностей

Украина хочет привлечь НАТО к обеспечению безопасности гражданского судоходства

Страны НАТО могут помочь Украине провести разминирование акватории Черного моря от российских мин, которые смыло в море после теракта на Каховской ГЭС.

Об этом рассказал командующий украинским флотом, вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью АрміяInform.

По его словам, в Украине уже создан штаб, который разрабатывает операцию по проведению разминирования при первом же удобном случае.

Он отметил, что россия опасалась, что ВСУ будут предпринимать контрнаступательные действия через Днепр, а потому создала в его акватории целую сеть минных заграждений. После подрыва Каховской ГЭС все они оказались в море.

"Количество мин, которые были в море до этого трагического события, с тем, что мы имеем сегодня, очень сложно сравнить. Но мы хорошо осознаем это и, конечно, готовимся к тому, чтобы при первой возможности начать противоминную операцию по расчистке от мин Черного моря", — сказал Неижпапа.

Вице-адмирал добавил, что уже есть определенные договоренности со странами НАТО о привлечении к этой работе специальной противоминной группы, которая базируется в Средиземном море.

По его словам, эту работу необходимо провести как можно быстрее, потому что гражданское судоходство станет неотъемлемой частью восстановления Украины.

Напомним, ранее, Неижпапа рассказал, когда будущий флагман украинского флота "Гетьман Иван Мазепа" будет принят в ряды ВМС.