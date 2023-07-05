росія створює нові дивізії та бригади: коли цей резерв можуть кинути в бій

У кремлі хочуть створити стратегічний резерв

Росія хоче сформувати два десятки нових дивізій для війни в Україні, але після заколоту ПВК "Вагнера" та інших проблем в рф такі плани складно здійснити.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов в інтерв’ю "Укрінформу".

"Формування такої кількості нових з’єднань потребуватиме додаткових людських і матеріальних ресурсів. Слід уявляти, що лише одна дивізія, в залежності від озброєння та призначення, може налічувати від 5 до 20 тисяч військових… В умовах війни та санкцій з боку країн Заходу, а також із урахуванням нещодавніх подій, пов’язаних із бунтом ПВК "Вагнер", реалізувати такі плани в повному обсязі дуже складно", — каже Громов.

При цьому, зазначає військовий, деякі з’єднання росія все ж таки формує. Туди входитимуть і танкові та піхотні частини.

"На цей час нам відомо про формування противником нових військових частин та підрозділів у складі 25-ї загальновійськової армії центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу. Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв", — сказав генерал, додаючи "За нашими даними, до складу 25-ї армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади. До складу 40-го армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада. Можливі терміни їх готовності – не раніше початку наступного року. А строки перекидання до кордонів України залежатимуть від рівня готовності до ведення бойових дій"

Нагадаємо, що в росії триває прихована мобілізація, а влада приймає дедалі жорсткіші закони. Так, наприклад, після ухвалення резонансного закону, який "паралізує" ухилянтів, громадяни країни-агресора вже почали отримувати повістки з погрозами.