россия создает новые дивизии и бригады: когда этот резерв могут бросить в бой

В кремле хотят создать стратегический резерв

Россия хочет сформировать два десятка новых дивизий для войны в Украине, но после мятежа ЧВК "Вагнера" и других проблем в рф такие планы сложно осуществить.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу".

"Формирование такого количества новых соединений потребует дополнительных человеческих и материальных ресурсов. Следует представлять, что только одна дивизия, в зависимости от вооружения и назначения, может насчитывать от 5 до 20 тысяч военных… В условиях войны и санкций со стороны стран Запада, а также с учетом недавних событий, связанных с бунтом ЧВК "Вагнер", реализовать такие планы в полном объеме очень сложно", — говорит Громов.

При этом, отмечает военный, некоторые соединения россия все же формирует. Туда будут входить и танковые и пехотные части.

"В настоящее время нам известно о формировании противником новых воинских частей и подразделений в составе 25 общевойсковой армии центрального военного округа и 40 армейского корпуса южного военного округа. Эти силы могут быть применены как стратегический резерв", — сказал генерал, добавляя "По нашим данным, в состав 25-й армии будут входить мотострелковая дивизия, две мотострелковые и одна танковая бригады. В состав 40-го армейского корпуса – мотострелковая дивизия и бригада. Возможные сроки их готовности – не раньше начала следующего года. А сроки опрокидывания в границы Украины будут зависеть от уровня готовности к ведению боевых действий".

Напомним, что в россии продолжается скрытая мобилизация, а власти принимают все более жесткие законы. Так, например, после принятия резонансного закона, который "парализует" уклонистов, граждане страны-агрессора уже начали получать повестки с угрозами.