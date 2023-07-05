Україна в НАТО: у США немає чіткої позиції, а дві країни грають у "доброго та поганого" поліцейських

Прогнозувати результати саміту у Вільнюсі досить складно

Україна не має однозначної підтримки США щодо вступу нашої країни до НАТО, тоді як саме Штати відіграють у цьому найважливішу роль. Своєю чергою Франція та Німеччина виступають у ролі доброго та поганого поліцейських.

Таку оцінку ситуації "Телеграфу" дала професор кафедри політичних наук Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, політолог Ганна Малкіна.

Вона наголосила, що зараз розпочалася основна, найгостріша фаза переговорного процесу щодо вступу України до НАТО.

"Зрозуміло, що рішення ухвалять не на саміті 11—12 липня. До цього часу воно вже буде готове. І за день до початку саміту ми зможемо дізнатися про нього – залежно від того, чи поїде до Вільнюса президент Зеленський. Його позиція в У цьому питанні зрозуміла: президент країни, що воює, не має права витрачати час на закордонні поїздки, мета яких – зробити спільні фото з лідерами країн НАТО", – пояснила професор.

Вона зазначила, що прогнозувати результати саміту досить складно. Річ у тому, що за правилами Альянсу абсолютно всі країни-учасниці мають проголосувати "за" вступ України до НАТО. Станом на сьогодні ми маємо 21 голос з 31. Це, безумовно, багато, але недостатньо для позитивного результату. І найголовніше, за словами експерта, ми не маємо чіткої підтримки від США, які є першою скрипкою блоку.

"Спільна позиція НАТО виглядає як "так-так, але – ні". Іде велика гра, Франція та Німеччина виступають у ролі доброго і поганого поліцейського, Макрон змінює позицію і дає Україні "зелене світло", Шольц виступає категорично проти, Байден усміхається і мовчить, можливо, готується якесь оригінальне рішення за прикладом 2018 року, коли Україна набула статусу країни-аспіранта, якщо перекладати зрозумілою мовою, це "кандидат у кандидати на членство". Двері НАТО відчинені, але забарикадовані. Щось подібне ми можемо почути й у Вільнюсі, саме тому реакція офіційного Києва є досить різкою", — резюмувала Ганна Малкіна.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Битва за місце під "сонцем" НАТО: з чим Україна підходить до саміту, який може стати історичним