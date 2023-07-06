"Ракети можна було б перехопити": у ЗСУ натякнули Заходу на тлі трагедії у Львові

Західні літаки позбавили б Україну від прильотів

Ракети, які росія в ніч на 6 липня випустила по Україні, могли бути перехоплені винищувачами F-16, якби Захід не тягнув із їхньою передачею ЗСУ. Таким чином, можна було б уникнути великої кількості жертв та постраждалих у Львові, де ракета влучила у житловий будинок.

Про це у коментарі Радіо Свобода заявив представник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що така авіація здатна перехоплювати ракети, які найчастіше росіяни випускають в обхід ППО. Наприклад, минулої ночі ворог випустив 10 ракет, 7 із яких вдалося збити.

"Щоб було десять із десяти збитих ракет, нам потрібні F-16. Тому що захистити всю країну від ракет, на жаль, не так просто. Летіли вони з моря, зазвичай ворог опрацьовує маршрут", — сказав Ігнат.

Представник ЗСУ додав, що ракети спочатку нібито летіли до Києва, але різко повернули у напрямку Львова.

"Їх можна було б перехоплювати винищувачами. І частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 20 червня противник атакував Львів та область ударними безпілотниками.