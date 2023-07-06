росія показала слабкість: у Зеленського розповіли про реакцію партнерів на переворот пригожина

росія показала свою слабкість під час спроби перевороту з боку найманців

Заколот найманців ПВК "Вагнера" у російскій федерації вплинув на риторику західних партнерів щодо гарантій безпеки України.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав заступник керівника Офісу президента та головний дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква.

"Партнери стурбовані. Вони дуже докладно розпитують президента, що саме сталося і які оцінки України. Президент Володимир Зеленський таку інформацію надає. Вдати, що нічого не сталося, не може навіть росія.

Ми бачили нервову реакцію їхнього президента і так званої еліти. Наші партнери повинні це враховувати, росія показала себе набагато слабкіше. І цю слабкість росії слід обов’язково використати", — сказав представник команди президента.

Повний текст інтерв’ю буде опубліковано на сайті "Телеграф" 6 липня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент Білорусі олександр лукашенко розповів, як умовив євгена пригожина закінчити заколот у росії і що мав намір робити російський диктатор володимир путін із ватажком найманців ПВК "Вагнера".