Українським вишам рекомендують повернути студентів до аудиторії: у Міносвіти назвали причину

Дистанційний режим вплинув на якість освіти

Міністерство освіти і наук України рекомендує закладам передньої та вищої освіти з 1 вересня 2023 року відновити навчання в очному режимі.

Про це йдеться у листі заступника міністра Михайла Винницького керівникам навчальних закладів.

У повідомленні йдеться, що запровадження дистанційної освіти через пандемію Covid-19, а потім і через повномасштабне російське вторгнення, якість освіти суттєво знизилася.

Тому МОН рекомендує навчальним закладам постаратися відновити навчальний процес в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів.

При цьому в листі наголошується, що рекомендація не стосується закладів, що знаходяться в зоні бойових дій або в зоні ураження російських реактивних систем залпового вогню або установок С-300.

Крім того, керівництву навчальних закладів варто в липні-серпні вжити заходів щодо облаштування укриттів.

Як повідомлялося раніше, освітній омбудсмен Сергій Горбачов раніше запропонував скоротити кількість шкільних предметів у старших класах. Примітно, що міністр освіти Оксен Лісовий після цього порушив це питання на обговорення.