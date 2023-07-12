Украинским вузам рекомендуют вернуть студентов в аудитории: в Минобразования назвали причину

Дистанционный режим повлиял на качество образования

Министерство образования и наук Украины рекомендует заведениям предвысшего и высшего образования с 1 сентября 2023 года возобновить обучение в очном режиме.

Об этом говорится в письме заместителя министра Михаила Винницкого руководителям образовательных учреждений.

В сообщении говорится, что введение дистанционного образования из-за пандемии Covid-19, а затем и из-за полномасштабного российского вторжения, качество образования существенно снизилось.

Поэтому МОН рекомендует учебным заведениям постараться восстановить учебный процесс в аудиторном формате, с учетом наличия и вместимости укрытий.

При этом в письме подчеркивается, что рекомендация не касается заведений, которые находятся в зоне боевых действий или зоне поражения российских реактивных систем залпового огня или установок С-300.

Кроме того, руководству учебных заведений стоит в июле-августе прелдпринять меры по обустройству укрытий.

Как сообщалось ранее, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев ранее предложил сократить количество школьных предметов в старших классах. Примечательно, что министр образования Оксен Лисовый после этого поднял этот вопрос на обсуждение.