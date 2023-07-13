Стане проблемою для багатьох: що не так із законопроектом №8087, який розв’яже руки Держспецзв’язку

Противники законопроекту кажуть, що його положення суперечать Директиві ЄС

Верховна Рада 14 липня розгляне у другому читанні скандальний законопроект №8087 "Про захист інформаційної інфраструктури", який розширює повноваження Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язку).

Можливе ухвалення закону активно критикували громадські діячі, а також в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП), Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), в Інтернет асоціації України (ІнАУ) і не тільки.

В один голос противники законопроекту №8087 стверджують, що він покладає на Держспецзв’язок безпрецедентно широкі повноваження.

Зокрема, відомство отримає право:

проводити перевірки будь-яких підприємств, доступ до їх споруд та приміщень, будь-якої їх документації та інформації,

надавати обов’язкові для виконання вимоги будь-якому суб’єкту господарювання, незалежно від того, чи це велика корпорація, підприємство ІТ-бізнесу або самозайнята особа (ФОП, адвокат тощо),

залучати до таких перевірок будь-які інші органи, зокрема СБУ та кіберполіцію.

Крім того, положення законопроекту суперечать Директиві ЄС про мережеву та інформаційну безпеку (NIS2 Directive), яка набуває чинності на території ЄС з 18 жовтня 2024 року.

Журналіст Тетяна Галковська звернула увагу на те, що цей законопроект не полегшить, а навпаки значно погіршить стан усього бізнесу.

"Експерти вважають, що він може перетворитися на ще одну чималу "годувальницю" для силовиків, і стане черговим тягарем для бізнесу. Вони закликають доопрацювати законопроект і вилучити з об’єктів контролю бізнес – принаймні середній та малий. Також експерти вважають неприйнятною норму, що дозволяє Держспецзв’язку проводити перевірки разом із кіберполіцією та департаментом кіберполіції СБУ", — пише вона.

Галковська вважає, що у законопроекті слід залишити для перевірок державні інформаційні ресурси та об’єкти критичної інфраструктури.

Також вона показала табличку, на якій показано, які вимоги пропонують наші депутати, які працюватимуть у ЄС та які існують у рф. Журналіст звернула увагу, що положення законопроекту №8087 дуже схожі на ті, що діють у росії.

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