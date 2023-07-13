Станет проблемой для многих: что не так с законопроектом №8087, который развяжет руки Госспецсвязи

Противники законопроекта говорят, что его положения противоречат Директиве ЕС

Верховная Рада 14 июля рассмотрит во втором чтении нашумевший законопроект №8087 "О защите информационной инфраструктуры", который расширяет полномочия Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи).

Возможное приятие закона активно критиковали общественные деятели, а также в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) и не только.

В один голос противники законопроекта №8087 утверждают, что он возлагает на Госспецсвязи беспрецедентно широкие полномочия.

В частности, ведомство получит право:

проводить проверки любых предприятий, доступ к их сооружениям и помещениям, любой их документации и информации,

предоставлять обязательные для выполнения требования любому субъекту хозяйствования, независимо от того, будет ли это крупная корпорация, предприятие ІТ-бизнеса или самозанятое лицо (ФЛП, адвокат и т.д.),

привлекать к таким проверкам любые другие органы, в частности СБУ и киберполицию.

Кроме того, положения законопроекта противоречат Директиве ЕС о сетевой и информационной безопасности (NIS2 Directive), которая вступает в действие на территории ЕС с 18 октября 2024 года.

Журналист Татьяна Галковская обратила внимание на то, что данный законопроект не облегчит, а наоборот, значительно ухудшит состояние всего бизнеса.

"Эксперты считают, что он может превратиться в еще одну немалую "кормилицу" для силовиков, и станет очередным бременем для бизнеса. Они призывают доработать законопроект и изъять из объектов контроля бизнес – по крайней мере, средний и малый. Также эксперты считают неприемлемой норму, позволяющую Госспецсвязи проводить проверки вместе с киберполицией и департаментом киберполиции СБУ", — пишет она.

Галковская считает, что в законопроекте следует оставить для проверок государственные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры.

Также она показала табличку, на которой показано, какие требования предлагают наши депутаты, какие будут работать в ЕС, и какие существуют в РФ. Журналист обратила внимание, что положения законопроекта №8087 очень схожи с теми, что действуют в россии.

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