Вибиті вікна, розбиті авто та не тільки: всі подробиці нічної атаки на Україну (фото, відео)

Чергова неспокійна ніч для українців

У ніч проти 14 липня ворог атакував Україну дронами, у низці областей погриміли вибухи.

"Телеграф" зібрав інформацію про нічні події у регіонах.

Близько 2:00 вибухи чули мешканці Кривого Рогу. Інформацію підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", — написав він.

Місцеві пабліки пишуть, що чути було близько 10 вибухів, після яких у місті почалася пожежа.

Також пошкоджено припарковані авто, а у квартирах людей повибивало шибки.

Близько 2:00 ночі моніторингові пабліки повідомили про вибухи на Одещині. Там писали про роботу ППО. Зокрема, у регіоні фіксували рух безпілотника у бік Чорноморська. Пізніше в області пролунало ще кілька вибухів. Офіційної реакції влади поки що не було.

Також у Телеграм-каналах писали про потужні вибухи у Херсонській області.

Раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок масованої атаки на Київ, яка відбувалася в ніч проти 13 липня, постраждали четверо людей. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав будинок у Дарницькому районі, на який впали уламки "шахеда".