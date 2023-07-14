Вибиті вікна, розбиті авто та не тільки: всі подробиці нічної атаки на Україну (фото, відео)
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Чергова неспокійна ніч для українців
У ніч проти 14 липня ворог атакував Україну дронами, у низці областей погриміли вибухи.
"Телеграф" зібрав інформацію про нічні події у регіонах.
Близько 2:00 вибухи чули мешканці Кривого Рогу. Інформацію підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", — написав він.
Місцеві пабліки пишуть, що чути було близько 10 вибухів, після яких у місті почалася пожежа.
Також пошкоджено припарковані авто, а у квартирах людей повибивало шибки.
Близько 2:00 ночі моніторингові пабліки повідомили про вибухи на Одещині. Там писали про роботу ППО. Зокрема, у регіоні фіксували рух безпілотника у бік Чорноморська. Пізніше в області пролунало ще кілька вибухів. Офіційної реакції влади поки що не було.
Також у Телеграм-каналах писали про потужні вибухи у Херсонській області.
Раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок масованої атаки на Київ, яка відбувалася в ніч проти 13 липня, постраждали четверо людей. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав будинок у Дарницькому районі, на який впали уламки "шахеда".