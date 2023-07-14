Без росіян не обійшлося: Залужний розповів, як його змінило перебування у тюремній камері

Валерій Залужний не тільки військовий стратег, але й знається на міжнародних відносинах

Валерій Залужний перед тим, як стати головнокомандувачем ЗСУ, потрапив до тюремної камери, де він мав достатньо часу, щоб пробудити в собі бажання більше дізнаватися про світовий порядок. До речі, у цій справі не обійшлося без рук росіян.

Подробицями український генерал поділився в інтерв’ю The Wall Street Journal. За його словами, завдяки цьому досвіду він отримав ступінь магістра з міжнародних відносин та регулярно застосовує ці знання у роботі.

Так, у 2019 році Валерій Залужний відправився на зустріч із колегами з НАТО до Брюсселя як один із найвищих командирів України. Як тільки він вийшов з літака, його відразу оточили іноземні правоохоронці, направили зброю, наказали лягти обличчям у низ і закували в кайданки. Він зумів зателефонувати послу України в НАТО, щоб той допоміг звільнити його, але поки питання вирішувалося, Залужного помістили в камеру.

З’ясувалося, що російська влада без відома українського офіцера оголосила його до списку розшукуваних Інтерполом. Це регулярна практика команди путіна, внаслідок якої інших українських командирів ненадовго ув’язнювали. Валерій Залужний розповів, що сердився на себе через те, що не знав на той момент своїх законних прав.

"У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я військовий злочинець і, швидше за все, ним залишусь. Тому я вирішив, що маю вивчати міжнародні відносини та міжнародне право", — сказав Залужний.

Ця ситуація спонукала головнокомандувача ЗСУ здобути ступінь магістра, і в грудні 2020 року він отримав свій диплом. Валерій Залужний намагається застосовувати отримані знання у нинішній роботі та регулярно протистоїть геополітичним викликам. Він змушений переконувати іноземних партнерів у тому, щоб ті не боялися переходити "червоні лінії росії", давати ракети великої дальності або сучасні винищувачі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний розповів про свої страхи, серед яких ПВК "Вагнер" і пояснив чому.