Без россиян не обошлось: Залужный рассказал, как его изменило пребывание в тюремной камере

Валерий Залужный не только военный стратег, но и разбирается в международных отношениях

Валерий Залужный перед тем, как стать главнокомандующим ВСУ, попал в тюремную камеру, где у него было достаточно времени, чтобы пробудить в себе желание больше узнавать о мировом порядке. К слову, в этом деле не обошлось без руки россиян.

Подробностями украинский генерал поделился в интервью The Wall Street Journal. По его словам, благодаря этому опыту он получил степень магистра по международным отношениям и регулярно применяет эти знания в работе.

Так, в 2019 году Валерий Залужный отправился на встречу с коллегами из НАТО в Брюссель в качестве одного из высших командиров Украины. Как только он вышел из самолета, его тут же окружили иностранные правоохранители, направили оружие, приказали лечь лицом в низ и заковали в наручники. Он сумел позвонить послу Украины в НАТО, чтобы тот помог освободить его, но пока вопрос решался, Залужного поместили в камеру.

Выяснилось, что российские власти без ведома украинского офицера объявили его в список разыскиваемых Интерполом. Это регулярная практика команды путина, в результате которой других украинских командиров ненадолго заключали в тюрьму. Валерий Залужный рассказал, что злился на себя из-за того, что не знал в тот момент своих законных прав.

"У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я военный преступник и, скорее всего, им останусь. Поэтому я решил, что должен изучать международные отношения и международное право", — сказал Залужный.

Эта ситуация сподвигла главнокомандующего ВСУ получить степень магистра, и в декабре 2020 года он получил свой диплом. Валерий Залужный старается применять полученные знания в нынешней роботе и регулярно противостоит геополитическим вызовам. Он вынужден убеждать иностранных партнеров в том, чтобы те не боялись переходить "красные линии россии", давать ракеты большой дальности или современные истребители.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный рассказал о своих страхах, среди которых ЧВК "Вагнер" и объяснил почему.