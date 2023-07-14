Допомогти контрнаступу ЗСУ може кожен: український політолог оголосив важливий збір

Для розвідки на Запорізькому напрямку потрібний дрон

Кожен українець без винятку чекає на результати контрнаступу Збройних сил України. Однак можна не просто чекати, але ще й допомогти йому стати ефективнішим, при цьому без витрати великої кількості сил та грошей.

Так, український політолог Микола Давидюк відкрив важливий збір на купівлю дрону Shark для 47 бригади ЗСУ, яка займається звільненням окупованих територій Запорізької області, і кожна гривня може прискорити повернення цих земель.

Для покупки дрону потрібно 2 мільйони гривень. Нехай сума видається великою, проте на момент публікації зібрано вже понад 150 тисяч гривень, і кожен, навіть найменший донат, допомагає збільшити цю суму.

Пожертвувати на дрон для ЗСУ можна на банку монобанку за цим посиланням: https://send.monobank.ua/jar/P7MhVKSoc

Зауважимо, що купівля дрону підтримає не лише військових, а й вітчизняну оборонну промисловість, адже його виробляють на українському підприємстві Ukrspecsystems. Сам Shark – це розвідувальний безпілотник, який потрібен для спостереження та коригування вогню. Він може заглибитися в тил супротивника на відстань до 60 кілометрів і вести зйомку за 5 кілометрів до об’єкта. Розробку комплексу розпочали лише після повномасштабного вторгнення росії в Україну, але досить швидко запустили у бій. Серед іншого, Шарк для ЗСУ купували фонди Притули та "Повернися живим".

Також примітно, що Запорізький напрямок вважається одним із найскладніших через особливості місцевості та укріплення російських військових — за час окупації вони розгорнули там великі мінні поля та обладнали кілька ліній оборони. Однак, попри все, українські військові поступово просуваються.

Карта бойових дій у Запорізькій області

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як можна допомогти спецпідрозділу "Хорт", який теж задіяний у контрнаступі.