Помочь контрнаступлению ВСУ может каждый: украинский политолог объявил важный сбор

Для разведки на Запорожском направлении нужен дрон

Каждый украинец без исключения ждет результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины. Однако можно не просто ждать, но еще и помочь ему стать эффективнее, — при том без приложения большого количества сил и средств.

Так, украинский политолог Николай Давидюк открыл важный сбор на покупку дрона Shark для 47 бригады ВСУ, которая занимается освобождением оккупированных территорий Запорожской области, и каждая гривна может ускорить возвращение этих земель.

Для покупки дрона нужно 2 миллиона гривен. Пусть сумма кажется большой, однако на момент публикации собрано уже более 150 тысяч гривен, и каждый, пусть даже самый маленький донат, помогает увеличить эту сумму.

Пожертвовать на дрон для ВСУ можно на банку монобанка по этой ссылке: https://send.monobank.ua/jar/P7MhVKSoc

Заметим, что покупка дрона поддержит не только военных, но и отечественную оборонную промышленность, ведь его производят на украинском предприятии Ukrspecsystems. Сам Shark, — это разведывательный беспилотник, который нужен для наблюдения и корректировки огня. Он может углубиться в тыл противника на расстояние до 60 километров и вести съемку, будучи за 5 километров до объекта. Разработку комплекса начали только после полномасштабного вторжения россии в Украину, но довольно быстро запустили в бой. Среди прочего, Шарк для ВСУ покупали фонды Притулы и "Повернися живим".

Также примечательно, что Запорожское направление считается одним из самых сложных из-за особенностей местности и укреплений российских военных, — за время оккупации они развернули там большие минные поля и оборудовали несколько линий обороны. Однако, несмотря ни на что, украинские военные постепенно продвигаются.

Карта боевых действий в Запорожской области

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как можно помочь спецподразделению "Хорт", которое тоже задействовано в контрнаступлении.