"З 10 невакцинованих дітей захворіють вісім-дев’ять": кого і чим планують щепити в Україні від кору

До вересня в Україні триватиме вакцинація від кору — медики попереджають, що нова хвиля епідемії на підході

Відомий лікар і дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій підкреслює, що кір є зайвим в Україні, особливо — під час війни. За словами доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ імені П.Л.Шупика: "Кір, як і інші інфекційні хвороби, яких можна позбутися шляхом щеплення, мають піти курсом руського воєнного корабля".

Чому це особливо важливо під час війни? Тому що кір — надзвичайно заразна хвороба. Уявіть: у бомбосховищі купа людей, серед них — і вакциновані, і ні. І багато нещеплених. Це — гарантований спалах, а то й епідемія.

"Війна, а також обмеження, які діяли під час пандемії ковіду, сприяли тому, що певна частина родин не зверталася до лікарів і не пройшла вчасно вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень", — каже головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За даними МОЗ, сьогодні щеплень від кору потребують 260 тисяч дітей в Україні.

Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні п'ять-шість років. Останній в Україні фіксували з 2017 по 2019 роки. Тоді перехворіло сумарно понад 115 тисяч дітей. Все почалось із декількох тисяч випадків на заході Україні, потім кір перекинувся на решту областей і вразив доволі широкі верстви населення. Цього не було б, якби 95% дітей були вчасно щеплені, наголошують в МОЗ. 5% — це люди, які за медичними показниками не можуть щепитися.

"Із 10 невакцинованих дітей, якщо виникне спалах кору, щонайменше вісім-дев’ять захворіють", — наводить сумну статистику головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Деякий час в Україні не було вакцин від кору. Однак днями стало відомо, що нам завезли 334 906 доз європейських вакцин від КПК (кір, паротит, краснуха). Лікарі та мобільні бригади готові розпочати вакцинацію дітей, щоб встигнути до початку нового шкільного року. Лікарі вже актуалізували вакцинальний статус дітей і визначили, що нам потрібно щепити мінімум 216 тисяч малюків.

"Обласні Центри контролю та профілактики хвороб були переобладнані: замість старих холодильників встановлені сучасні холодові кімнати та холодильники, — центри отримали спеціальні авто для транспортування вакцин та автобуси для виїзних вакцинальних сесій у віддалених містах і селах областей", — відзвітували в МОЗ. Таким чином "холодовий ланцюг", що передбачає зберігання вакцин у певному температурному режимі, має бути дотриманий.

Комбіновану вакцину від кору, паротиту і краснухи доставив Дитячий фонд ООН (UNICEF Ukraine)

Вакцинація дітей буде безплатною, на відміну від щеплень дорослих, яким теж потрібно про себе подбати. Пам'ятаєте, як під час минулого спалаху багато хто з дорослих виявив, що у них нема антитіл до кору і терміново щепився. Вакцину проти кору доросла людина може купити за 475-510 гривень в аптеках. На послуги клініки з вакцинації закладайте ще 10-15% від вартості щеплення(близько 650 гривень разом з дозою вакцини — у приватних клініках, але це зараз, а якщо буде спалах кору, то ціни можуть і піднятись).

На даний момент передбачено безкоштовне екстрене щеплення дорослих у разі швидкого поширення захворювання, каже Федір Лапій: "Якщо в 72 години після контакту із хворим на кір людині провести щеплення, воно буде у 80-85% ефективним". Але до такого краще не доводити — перевірити свій статус щодо антитіл і вакцинуватись варто заздалегідь.

На запитання, що робити тим, хто не був щеплений, але перехворів на кір під час минулої епідемії, в МОЗ порадили щепитись: КПК захищає не лише від кору, а й від свинки та краснухи, що дуже важко переносяться у дорослому віці.

Ще трохи медичної інформації про кір. Найчастіше ускладнення від кору розвиваються у дітей віком до 5 років або у дорослих людей старше 30 років, свідчать в Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Найсерйознішими ускладненнями є:

пневмонія;

ларингіт, ларинготрахеобронхіт;

кератит, увеїт, які можуть стати причиною сліпоти;

енцефаліт;

енцефаломієлополірадикулоневрит;

важка діарея і пов’язана з нею дегідратація;

отит;

у вагітних можуть бути самовільні аборти, передчасні пологи.

Поки у МОЗ нема даних, як кір "поєднується" із коронавірусом, спалах якого також очікується восени, і чим нам це загрожує. Тож посадовці і лікарі рекомендують щепитися від обох захворювань, і — якнайшвидше.