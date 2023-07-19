До сентября в Украине продлится вакцинация от кори — медики предупреждают, что новая волна заболевания на подходе

Известный врач и детский инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий подчеркивает, что корь — лишняя в Украине, особенно во время войны. По словам доцента кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НУОЗ имени П.Л.Шупика: "Корь, как и другие инфекционные болезни, от которых можно избавиться путем прививки, должны пойти курсом русского военного корабля".

Почему это особенно важно во время войны? Потому что корь — очень заразна. Представьте: в бомбоубежище куча людей, среди них и вакцинированные, и нет. И много непривитых. Это гарантированная вспышка, а то и эпидемия.

"Война, а также ограничения, действовавшие во время пандемии, способствовали тому, что определенная часть семей не обращалась к врачам и не прошла вовремя вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок", — говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По данным Минздрава, сегодня в прививках от кори нуждаются 260 тысяч детей в Украине.

Вспышки кори носят циклический характер и происходят каждые пять-шесть лет. Последняя в Украине фиксировалась с 2017 по 2019 годы. Тогда переболело суммарно более 115 тысяч детей. Все началось с нескольких тысяч случаев на западе Украины, потом корь перекинулась на остальные области и поразила довольно широкие слои населения. Этого не было бы, если бы 95% детей были вовремя привиты, отмечают в Минздраве. 5% — это люди, которые по медицинским показателям не могут прививаться.

"Из 10 невакцинированных детей, если возникнет вспышка кори, по меньшей мере восемь-девять заболеют", — приводит печальную статистику главный санитарный врач Игорь Кузин.

Некоторое время в Украине не было вакцин от кори. Однако на днях стало известно, что нам завезли 334 906 доз европейских вакцин от КПК (корь, паротит, краснуха). Врачи и мобильные бригады готовы приступить к вакцинации детей, чтобы успеть к началу нового школьного года. Врачи уже актуализировали вакцинальный статус детей и определили, что нам нужно прививать минимум 260 тысяч малышей.

"Областные Центры контроля и профилактики болезней были переоборудованы: вместо старых холодильников установлены современные холодовые комнаты и холодильники, центры получили специальные авто для транспортировки вакцин и автобусы для выездных вакцинальных сессий в отдаленных городах и селах областей", — отчитались в Минздраве. Таким образом, "холодовая цепь", предусматривающая хранение вакцин в определенном температурном режиме, должна быть соблюдена.

Комбинированную вакцину от кори, паротита и краснухи доставил Детский фонд ООН (UNICEF Ukraine)

Вакцинация детей будет бесплатной, в отличие от прививок для взрослых, которым тоже нужно о себе позаботиться. Помните, как во время прошлой вспышки многие из взрослых обнаружили, что у них нет антител к кори и срочно прививались. Вакцину против кори можно купить за 475-510 гривен в аптеках. На услуги клиники по вакцинации закладывайте еще 10-15% от стоимости прививки (около 650 гривен вместе с дозой вакцины — в частных клиниках, но это сейчас, а если будет вспышка кори, цены могут и подняться).

На данный момент предусмотрена бесплатная экстренная прививка взрослых в случае быстрого распространения заболевания, говорит Федор Лапий: "Если в 72 часа после контакта с больным корью человеку провести прививку, она будет у 80-85% эффективной". Но до такого лучше не доводить — проверить свой статус антител и вакцинироваться стоит заранее.

На вопрос, что делать тем, кто не был привит, но переболел корью во время прошлой эпидемии, в Минздраве посоветовали привиться: КПК защищает не только от кори, но и от свинки и краснухи, которые очень тяжело переносятся во взрослом возрасте.

Еще немного медицинской информации о кори. Чаще осложнения от кори развиваются у детей до 5 лет или у взрослых людей старше 30 лет, констатируют в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Самыми серьезными осложнениями являются:

пневмония;

ларингит, ларинготрахеобронхит;

кератит, увеит, который может стать причиной слепоты;

энцефалит;

энцефаломиелополирадикулоневрит;

тяжелая диарея и связанная с ней дегидратация;

отит;

у беременных могут быть самопроизвольные аборты, преждевременные роды.

Пока у Минздрава нет данных, как корь "сочетается" с коронавирусом, вспышка которого также ожидается осенью, и чем нам это грозит. Поэтому чиновники и врачи рекомендуют прививаться от обоих заболеваний, и как можно быстрее.