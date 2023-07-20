Де і як можна побачити метеорний потік Персеїди у 2023 році

Це маленьке небесне диво вже зовсім скоро буде добре видно

Ось і настала улюблена пора всіх астрономів-любителів, — з середини липня до кінця серпня можна побачити найпопулярніший метеорний потік року, Персеїди. При цьому в окремі дні його буде видно найкраще. Його зможуть побачити зокрема і українці, повідомляє Newscientist.

Персеїди — це головний метеорний потік. Спостерігати це красиве природне явище можна в липні та серпні 2023 року. Коли метеорний дощ тільки розпочався, можна побачити приблизно один метеор щогодини — трохи більше, ніж ви побачили б будь-якої ночі спостереження за зірками. Але з наближенням до 12 і 13 серпня кількість метеорів зросте до 50-75 на годину, досягнувши максимуму в 100.

Що таке метеорний потік Персеїди?

Метеорні потоки викликані хмарами уламків, що залишилися після комет, через які Земля проходить на своєму шляху навколо Сонця. Крихітні частинки пилу або каміння потрапляють в атмосферу з такою високою швидкістю, що тертя між ними та повітрям змушує їх згоряти, створюючи спалах, який рухається небом.

Персеїди викликані кометою Swift-Tuttle, якій потрібно 133 роки, щоб обійти навколо Сонця. Востаннє комету можна було побачити за допомогою бінокля в 1992 році. Наступного разу її можна буде побачити лише в 2125 році. Але тим часом можна насолоджуватися видовищем, яке вона залишила після себе.

Звідки виникла назва метеорного потоку Персеїди?

Кожен метеорний потік названий на честь точки на небі, звідки починають свій шлях метеори. У випадку з Персеїдами — це сузір'я Персея. Персеїди видно з усього світу, але найкращі зображення, як правило, знаходяться в північній півкулі. Це сузір’я розташоване в центрі трикутника, утвореного сузір’ям Кассіопеї у формі W або M (залежно від того, де ви знаходитесь), зоряним скупченням Плеяд і яскравою зіркою Канопус, яка знаходиться в сузір’ї Кіля. Якщо ви бачите щось із цього, ви дивитесь у правильну частину неба.

Де шукати Персеїди?

Щоб знайти Персея, просто дайте своїм очам звикнути до темного неба та спостерігайте за метеорами, які летітимуть в усіх напрямках. Вони з’являтимуться та зникатимуть протягом кількох секунд, швидко рухаючись по небу. Якщо вам пощастить, ви навіть можете побачити вогняні кулі — великі блискучі метеори, яскраві як Венера.

Коли найкраще шукати Персеїди?

Кілька днів до і після середини серпня — хороший шанс побачити кілька падаючих зірок. Перевірте прогнози погоди щодо хмарності та спробуйте подивитися на будь-яку ясну ніч протягом цього тижня та протягом тижнів до піку. Як правило, краще дивитися до піку, ніж після. Будь-якої ночі найкращий час для огляду – одразу після півночі, де б ви не були.

Як збільшити шанси побачити метеорний дощ?

Щоб побачити метеори, не обов’язково вирушати в пустелю. Вам допоможе темне небо, тож намагайтеся зменшити кількість світла навколо. Якщо можете, підіть у середину парку або подалі від вуличних ліхтарів. Якщо ви переглядаєте вдома, вимкніть усе світло та спробуйте знайти огляд, який не закривають дерева, будівлі та інші об’єкти.

Якщо ж вам не вдалося побачити метеорний дощ — завітайте у Київський планетарій, заклад працює 7 днів на тиждень навіть у воєнний час.