Где и как можно увидеть метеорный поток Персеиды в 2023 году

Это маленькое небесное чудо уже совсем скоро будет хорошо видно

Вот и наступила любимая пора всех астрономов-любителей, — с середины июля до конца августа можно увидеть самый популярный метеорный поток года, Персеиды. При этом в отдельные дни его будет видно лучше. Его смогут увидеть в том числе и украинцы, сообщает Newscientist.

Персеиды – это главный метеорный поток. Наблюдать это красивое природное явление можно в июле и августе 2023 года. Когда метеорный дождь только начался, можно увидеть примерно один метеор каждый час — чуть больше, чем вы увидели в любую ночь наблюдения за звездами. Но с приближением к 12 и 13 августа количество метеоров вырастет до 50-75 в час, достигнув максимума в 100.

Что такое метеорный поток Персеиды?

Метеорные потоки вызваны облаками оставшихся после комет обломков, через которые Земля проходит на своем пути вокруг Солнца. Крошечные частицы пыли или камней попадают в атмосферу с такой высокой скоростью, что трение между ними и воздухом заставляет их сгорать, создавая вспышку, движущуюся по небу.

Персеиды вызваны кометой Swift-Tuttle, которой нужно 133 года, чтобы обойти вокруг Солнца. В последний раз комету можно было увидеть с помощью бинокля в 1992 году. В следующий раз ее можно будет увидеть только в 2125 году. Но в это время можно наслаждаться зрелищем, которое она оставила после себя.

Откуда возникло название метеорного потока Персеиды?

Каждый метеорный поток назван в честь точки на небе, откуда начинают свой путь метеоры. В случае с Персеидами – это созвездие Персея. Персеиды видны со всего мира, но самые лучшие изображения, как правило, находятся в северном полушарии. Это созвездие расположено в центре треугольника, образованного созвездием Кассиопеи в форме W или M (в зависимости от того, где вы находитесь), звездным скоплением Плеяд и яркой звездой Канопус, находящейся в созвездии Киля. Если вы видите что-нибудь из этого, вы смотрите в правильную часть неба.

Где искать Персеиды?

Чтобы найти Персея, просто дайте своим глазам привыкнуть к темному небу и наблюдайте за метеорами, которые будут лететь по всем направлениям. Они будут появляться и исчезать в течение нескольких секунд, быстро двигаясь по небу. Если вам повезет, вы даже можете увидеть огненные шары – большие сверкающие метеоры, яркие как Венера.

Когда лучше искать Персеиды?

Несколько дней до и после середины августа – хороший шанс увидеть несколько падающих звезд. Проверьте прогнозы погоды по облачности и посмотрите на любую ясную ночь в течение этой недели и в течение недель до пика. Как правило, лучше смотреть до пика, чем после. В любую ночь лучшее время для осмотра – сразу после полуночи, где бы вы ни были.

Как увеличить шансы увидеть метеорный дождь?

Чтобы увидеть метеоры, не обязательно отправляться в пустыню. Вам поможет темное небо и старайтесь уменьшить количество света вокруг. Если можете, пойдите внутрь парка или подальше от уличных фонарей. Если вы просматриваете дома, выключите весь свет и попробуйте найти обзор, не закрывающий деревья, здания и другие объекты.

Если же вам не удалось увидеть метеорный дождь — посетите Киевский планетарий, заведение работает 7 дней в неделю даже в военное время.