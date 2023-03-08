Угроза столкновения реальна: к Земле несется метеорит, размером с многоэтажку

Ученые пока не могут спрогнозировать, где именно приземлится метеорит

Земля в скором будущем может столкнуться с астероидом, который по размерам похож на многоэтажку. Сейчас космическое тело находится под пристальным наблюдением ученых.

Об этом сообщает Forbes. Камень получил название 2023 DW и занимает первое место в "список риска" Европейского космического агентства.

В диаметре астероид составляет примерно 50 метров, что равно высоте многоэтажного дома. Он похож по размерам с астероидами, которые уже падали на Землю: в 1908 году (Тунгусский метеорит) и в 2013 году (Челябинский метеорит). Вероятность, что он упадет на Землю — 1 к 625, а произойти это может 14 февраля 2046 года. Но не стоит забывать, что траектория движения космического камня может измениться. Учены стараются собрать как можно больше информации об этом метеорите.

Напомним, что падение Тунгусского метеорита привело к уничтожению леса на обширном участке Сибири. Болид 2013 столкнулся с атмосферой под менее крутым углом, что эффективно уменьшило его потенциальную силу. В Челябинске были выбиты тысячи окон, а некоторые здания были повреждены, сообщается о многочисленных легких травмах, но никто не погиб.

Если метеорит 2023 DW упадет в городе, то это может привести не только к серьезным убыткам, но и большому количеству жертв. Но учены успокаивают тем, что вероятность падения метеорита в жилом месте мала — большая часть Земли покрыта водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, во Вселенной нашли облако-головастик в центре Млечного Пути. Объект располагается на кеплеровской орбите вокруг невидимого объекта с массой около десяти тысяч масс Солнца.