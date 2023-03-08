Загроза зіткнення реальна: до Землі мчить метеорит, розміром з багатоповерхівку

Вчені поки що не можуть спрогнозувати, де саме приземлиться метеорит

Земля незабаром може зіткнутися з астероїдом, який за розмірами схожий на багатоповерхівку. Наразі космічне тіло перебуває під пильним наглядом вчених.

Про це повідомляє Forbes. Камінь отримав назву 2023 DW і посідає перше місце у "список ризику" Європейського космічного агентства.

У діаметрі астероїд становить приблизно 50 метрів, що дорівнює висоті багатоповерхового будинку. Він схожий за розмірами з астероїдами, які вже падали на Землю: 1908 року (Тунгуський метеорит) та 2013 року (Челябінський метеорит). Імовірність, що він впаде на Землю — 1 до 625, а статися це може 14 лютого 2046 року. Але не слід забувати, що траєкторія руху космічного каменю може змінитися. Вчені намагаються зібрати якнайбільше інформації про цей метеорит.

Нагадаємо, що падіння Тунгуського метеорита призвело до знищення лісу на великій ділянці Сибіру. Болід 2013 року зіткнувся з атмосферою під менш крутим кутом, що ефективно зменшило його потенційну силу. У Челябінську було вибито тисячі вікон, а деякі будівлі було пошкоджено, повідомляється про численні легкі травми, але ніхто не загинув.

Якщо метеорит 2023 DW впаде в місті, то це може призвести не тільки до серйозних збитків, але й до великої кількості жертв. Але вчені заспокоюють тим, що ймовірність падіння метеориту в житловому місці мала — більша частина Землі вкрита водою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у Всесвіті знайшли хмару-пуголовок у центрі Чумацького Шляху. Об’єкт розташовується на кеплерівській орбіті навколо невидимого об’єкта з масою близько десяти тисяч Сонця.