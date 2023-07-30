Епічний штурм за підтримки бронетехніки: МВС показало "Гвардію наступу" у дії (відео)

На штурм пішла бригада "Кара-Даг"

Контрнаступ ЗСУ триває. Сили оборони продовжують атакувати росіян на Запорізькому напрямку, а те, як саме це відбувається, можна побачити на новому епічному відео від МВС.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, Міністерство внутрішніх справ України опублікувало кадри штурму ворожих позицій новоствореною бригадою "Кара-Даг", яка є частиною "Гвардії наступу". На відео можна побачити, як відбувається справжня атака за підтримки бронетехніки.

За даними МВС, ролик було знято на Запорізькому напрямку.

Варто зазначити, що згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), зараз ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії вздовж західного кордону Донецька та східної частини Запорізької області. Їм вдалося просунутися в цьому районі (північніше н. п. Приютне (14 км на південний захід від н. п. Велика Новосілка). Також, за даними Генштабу, продовжуються наступальні дії на бердянському (Донецько-Запорізька область) напрямку.

Більше про ситуацію на фронті ви можете дізнатись у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що днями Збройні сили України звільнили дуже важливий населений пункт на кордоні Запорізької та Донецької областей.