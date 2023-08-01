Друга за день масштабна повітряна тривога в Україні: всі подробиці

Під час зльоту МіГ-31 українців закликають перебувати у безпечних місцях

По всій території України вже вдруге за день знову оголошувалася повітряна тривога. Небезпека була пов’язана з активністю МіГ-31К у повітряному просторі росії.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначимо, МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", які не можуть збити ППО у більшості регіонів України. Тому повітряні тривоги оголошуються по всій країні як "перестрахування" від можливих ударів. Українців закликають перебувати у безпечних місцях та зберігати спокій.

Усі регіони України були "червоними".

Уточнюється, що МІГ злітавз аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області росії.

Після 13:30 пішли відбої повітряної тривоги. Станом на 13.37 ракетну небезпеку скасували для всієї території України.

Зазначимо, що під час масованої атаки по Україні 26 липня російські окупанти використали чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", вдаривши ними по Хмельницькій області.

Як розповідав "Телеграф", минулої ночі під ударом безпілотників знову опинилася столиця росії москва — там у результаті атаки знову пошкоджено вежу "IQ-квартал" у "Москва-сіті". У мережі продовжують ділитися кадрами із місця подій.