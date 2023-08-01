Вторая за день масштабная воздушная тревога в Украине: все подробности

Во время взлета МиГ-31 украинцев призывают находиться в безопасных местах

По всей территории Украине уже второй раз за день объявлялась воздушная тревога. Опасность была связана с активностью МиГ-31К в воздушном пространстве россии.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Отметим, МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", которые не может сбить ПВО в большинстве регионов Украины. Поэтому воздушные тревоги объявляются по всей стране в качестве "перестраховки" от возможных ударов. Украинцев призывают находиться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Все регионы Украины были "красными".

Уточняется, что МиГ взлетал с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области рф.

В после 13:30 пошли отбои воздушной тревоги. По состоянию на 13:37 ракетную опасность отменили для всей территории Украины.

Отметим, что во время массированной атаки по Украине 26 июля российские оккупанты использовали четыре аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", ударив ими по Хмельницкой области.

Как рассказывал "Телеграф", минувшей ночью под ударом беспилотников снова оказалась столица россии москва — там в результате атаки снова повреждена башня "IQ-квартал" в "Москва-сити". В сети продолжают делиться кадрами с места событий.