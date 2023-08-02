У Байдена хочуть витратити гроші для України на інші цілі

Остаточне рішення ще не ухвалене, очікується голосування

Адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити частину грошей, передбачених на допомогу Україні, на фінансування поставок озброєння Тайваню на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

Про це пише Financial Times, посилаючись на власні джерела.

"Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати постачання зброї для Тайваню", - йдеться у повідомленні.

У матеріалі зазначається, що таким чином Сполучені Штати Америки хочуть прискорити надання Тайваню озброєння через загрозу інтервенції, що стрімко наростає з боку Китаю.

"У разі прийняття Конгресом Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується платниками податків США, відому як "іноземне військове фінансування". Очікується, що Білий дім надасть запит цього місяця", — пишуть журналісти.

Напередодні у Білому домі зробили заяву про те, що Тайваню вперше буде поставлена зброя на суму 345 млн доларів зі своїх запасів у рамках системи, яка використовувалася для відправки зброї в Україну.

"Можливе голосування в Конгресі щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першою перевіркою підтримки Києва у нинішньому Конгресі", — пише FT.

Конгрес може піти на таке рішення, оскільки обидві партії виступають на підтримку військової допомоги Тайбею (столиця Тайваню) навіть серед невеликої кількості законодавців, які підтримують скорочення допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до частини американців, яка виступає проти надання Штатами фінансової допомоги Україні та зробив важливу заяву.