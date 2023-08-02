У Марганці чоловік взяв заручницю у пенсійному фонді та підірвав гранату: усі деталі та фото

У місті Марганець на Дніпропетровщині області невідомий чоловік у будівлі пенсійного фонду взяв заручницю та підірвав у приміщенні гранату.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, зловмисник отримав тілесні ушкодження. Решта громадян не постраждала.

"2 серпня о 08:56 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках і взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас. На місце події прибули працівники поліції. У ході переговорів із поліцейськими він відпустив. жінку, після чого підірвав боєприпас", — йдеться у повідомленні.

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