В Марганце мужчина взял заложницу в пенсионном фонде и подорвал гранату: все детали и фото

Причина такого поведения мужчины пока остается неизвестной

В городе Марганец на Днепропетровщине неизвестный мужчина взял заложницу в здании пенсионного фонда и взорвал в помещении гранату.

Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Так, в 8:56 на линию "102" поступило сообщение о происшествии в здании управления пенсионного фонда. Заявитель рассказал, что мужчина взял заложницу и грозится взорвать гранату, которая была у него в руках.

"На место происшествия прибыли работники полиции. В ходе переговоров с полицейскими он отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленник получил телесные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь. Остальные граждане не пострадали.

Причина такого поступка пока остается неизвестной.

На месте происшествия продолжаются следственные действия. По данному факту открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе в Доме профсоюзов взорвалась граната. В результате погиб массажист. Как оказалось, ранее боеприпас ему подарил его клиент. Однако неосторожное обращение с гранатой привело к большой трагедии.