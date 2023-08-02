Топ експертів українського YouTube схвилював мережу: "Ми створили цих монстрів"

На першому місці опинився експерт, який фігурує більш ніж у 4300 відео загальною тривалістю 1486 годин

У топі експертів, які ведуть мовлення на тему війни на українському YouTube, другим і третім за популярністю виявилися росіяни. І це лише перша п’ятірка.

Відповідний топ опублікувало видання Texty.

Так, з 24 лютого, дня, коли почалася повномасштабна війна в Україні та по 1 червня поточного року на 40 досліджуваних каналах як гостей/експертних спікерів було запрошено близько 5 тисяч осіб. З ними згенеровано 58 000 "експертних відео" — це приблизно 18 тисяч годин контенту. Переглянули його загалом 5,2 млрд разів.

Найпопулярнішим гостем на ефірах виявився Олег Жданов. Цей експерт фігурує більш ніж у 4300 відео, загальна тривалість яких становить 1486 годин.

Також до першої п’ятірки також входять: російський юрист і блогер Марк Фейгін, російський політолог Андрій Піонтовський, військовий експерт Роман Світан та народний депутат України Олексій Гончаренко.

На перших 15 експертів зі списку за кількістю відео припадає половина переглядів від усієї бази у понад 5000 експертів.

"Зі 108 фігурантів, які набрали понад 100 згадок за досліджуваний період, 23 – це так звані хороші росіяни, яких активно запрошують на ефіри українські канали та ведучі. Вони зайняли приблизно пропорційну частку ефіру – близько 3300 годин з 12 600, які прийшли на нашу. Проте переглядів було відчутно більше – майже 1,5 млрд із 4,4 млрд з усього масиву (35%) 80% трафіку в українському YouTube-ефірі їм забезпечили п’ять каналів: канал Гордона, "Фабрика новин", Politeka, а також "24 канал" та "Прямий", — пише Texty.

Друге місце після військових за загальним обсягом присутності в ефірі українського інформаційного ютубу посідають "добрі росіяни".

Що про це думають у мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще восени 2022 року лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що багатомільярдне фінансування телемарафону в Україні є доцільним.