Топ экспертов украинского YouTube взволновал сеть: "Мы сотворили этих монстров"

На первом месте оказался эксперт, который фигурирует в более чем 4300 видео общей продолжительностью 1486 часов

В топе экспертов, которые вещают на тему войны на украинском YouTube, вторым и третьим по популярности оказались россияне. И это только первая пятерка.

Соответствующий топ опубликовало издание Texty.

Так, с 24 февраля, дня, когда началась полномасштабная война в Украине и по 1 июня текущего года на 40 исследуемых каналах в качестве гостей/экспертных спикеров было приглашено около 5 тысяч человек. С ними сгенерировано 58 000 "экспертных видео" — это приблизительно 18 тысяч часов контента. Просмотрели его в целом 5,2 млрд раз.

Самым популярным гостем на эфирах оказался Олег Жданов. Этот эксперт фигурирует в более чем 4300 видео, общая длительность которых составляет 1486 часов.

Также в первую пятерку также входят: российский юрист и блогер Марк Фейгин, российский политолог Андрей Пионтовский, военный эксперт Роман Свитан и народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

На первых 15 экспертов из списка по количеству видео приходится половина просмотров от всей базы в более чем 5000 экспертов.

"Из 108 фигурантов, набравших более 100 упоминаний за исследуемый период, 23 – это так называемые хорошие россияне, которых активно приглашают на эфиры украинские каналы и ведущие. Они заняли примерно пропорциональную долю эфира – около 3300 часов из 12 600, пришедшихся на нашу выборку лидеров. Однако просмотров было ощутимо больше – почти 1,5 млрд из 4,4 млрд из всего массива (35%). 80% трафика в украинском YouTube-эфире им обеспечили пять каналов: канал Гордона, "Фабрика новостей", Politeka, а также "24 канал" и "Прямой", — пишет Texty.

Второе место после военных по общему объему присутствия в эфире украинского информационного "Ютуба" занимают "хорошие русские".

Что об этом думают в сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще осенью 2022 года лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что многомиллиардное финансирование телемарафона в Украине целесообразно.