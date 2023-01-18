YouTube в рф всё? пригожин заявил о скором закрытии площадки и пригрозил россиянам

Россиян, которые продолжают пользоваться YouTube, ждет наказание

В запрещенной в россии социальной сети Instagram добавится еще и видеохостинг YouTube, который является популярным на территории страны-агрессора.

Такое громкое заявление сделал владелец частной военной компании "Вагнера" евгений пригожин, успевший ранее прославиться набором в свою ЧВК россиян из мест лишения свободы. Соответствующий пост было опубликован в Telegram-канале пресс-службы пригожина.

В своем комментарии российским журналистам он заявил, что "YouTube – информационная чума нашего времени", а те, кто выступают против закрытия этой площадки, являются предателями своего народа и в целом всей рф.

"Те, кто против закрытия YouTube — это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин, Гордон и т.д.", — говорится в сообщении.

В то же время "повар путина" считает простым русским народом тех, кто поддерживает закрытие YouTube, мол они хотят смотреть исключительно русское и пророссийское. Он предложил россиянам пользоваться "своим", то есть соцсетями "Вконтакте" и "Одноклассники" или же заменить YouTube им предлагают прогосударственным хостингом RuTube.

пригожин пригрозил россиянам, которые продолжают пользоваться YouTube, что их "выявят и накажут".

"В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен", — заявил пригожин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2022 года Федеральная служба расследований объявила владельца ЧВК "Вагнера" евгения пригожина в розыск. За него обещают вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов.