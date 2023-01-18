YouTube в рф "все"? пригожин заявив про швидке закриття майданчика і пригрозив росіянам

Росіян, які продовжують користуватися YouTube, чекає на покарання

До забороненої в росії соцмережі Instagram додасться ще й відеохостинг YouTube, який є популярним на території країни-агресора.

Таку гучну заяву зробив власник приватної військової компанії "Вагнер" євгеній пригожин, який встиг раніше прославитися набором до своєї ПВК росіян із місць позбавлення волі. Відповідну посаду було опубліковано у Telegram-каналі пресслужби пригожина

У своєму коментарі російським журналістам він заявив, що "YouTube — інформаційна чума нашого часу", а ті, хто виступають проти закриття цього майданчика, є зрадниками свого народу і загалом усієї росії.

"Ті, хто проти закриття YouTube — це, на мій погляд, люди, які є зрадниками свого народу та своєї країни, зрадниками попередніх та майбутніх поколінь росіян. Вони живуть за кордоном, відпочивають за кордоном, виховують дітей за кордоном, проголошують високі цінності, проте всіляко підтримують Захід і харчуються ним, тому вони й протистоять тому, щоб YouTube відключили, тому що їм дуже важливо слухати розповіді українських лідерів, таких як Фейгін, Гордон і т.д.", — йдеться у повідомленні.

Водночас "кухар путіна" вважає простим російським народом тих, хто підтримує закриття YouTube, мовляв, вони хочуть дивитися виключно російське та проросійське. Він запропонував росіянам користуватися "своїм", тобто соцмережами "Вконтакте" та "Однокласники" або замінити YouTube їм пропонують продержавним хостингом RuTube.

пригожин пригрозив росіянам, які продовжують користуватися YouTube, що їх "виявлять і покарають".

"Найближчим часом YouTube буде закрито. А ті, хто активно користується YouTube, своєю чергою, будуть виявлені й понесуть заслужене покарання після того, як його буде заборонено", — заявив пригожин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2022 року Федеральна служба розслідувань оголосила пригожина в розшук. За нього обіцяють винагороду у розмірі до 250 тисяч доларів.

Додамо, що останнім часом пригожин з "кухаря" та виконавця делікатних доручень путіна перетворився на ерзац-замінник міноборони рф, прокурора та суддю, який виносить смертельні вироки. А тепер він уже вирішує, хто зрадник і що дивитися росіянам.