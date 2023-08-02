"Так їм і треба": блогерка з Коростеня раділа, як окупанти вбивають українців (відео)

Жінці довелося після випадку поговорити з правоохоронцями

На Житомирщині 27-річна тіктокерка записала відео, в якому схвалювала російські обстріли західних областей України, через що їй довелося познайомитися з правоохоронцями.

Як повідомила пресслужба обласного управління СБУ Житомирщини, жінка з Коростеня під час трансляції в соцмережі TikTok закликала завдавати ударів по Львову.

Варто зазначити, що трансляція проводилася в день, коли росіяни завдали удару по Львову, після якого загинули 10 людей і ще 42 отримали поранення.

Коли один із глядачів ефіру вказав на це, жінка, яку, судячи з нікнейму, звати Анастасія Нагієва, просто відповіла "так їм і треба" і "нічого їм розслаблятися".

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили тікток-блогерці про підозру в публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора, тобто у скоєнні кримінальної провини за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, ч.1 ст.111-1 передбачає покарання у вигляді заборони обіймати певні посади або займатися випередженою діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Як повідомлялося раніше, у місті Кам’янське Дніпропетровської області ще один аматор говорити на камеру закликав росіян бити по будівлях СБУ, поліції та МВС. Пізніше, мабуть, після "профілактичних" розмов він вибачився і сказав, що "це неправильно".