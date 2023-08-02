"Так им и надо": блогерша из Коростеня радовалась тому, как оккупанты убивают украинцев (видео)

Женщине пришлось после случая поговорить с правоохранителями

В Житомирской области 27-летняя тиктокерша записала видео, в котором одобряла российские обстрелы западных областей Украины из-за чего ей пришлось познакомиться с правоохранителями.

Как сообщила пресс-служба областного управления СБУ Житомирщины женщина из Коростеня во время трансляции в соцсети TikTok призвала наносить удары по Львову.

Стоит отметить, что трансляция проводилась в день, когда россияне нанесли удар по Львову, при котором погибли 10 человек и еще 42 получили ранения.

Когда один из зрителей эфира указал на это, женщина, которую судя по никнейму зовут Анастасия Нагиева, просто ответила "так им и надо" и "нечего им расслабляться".

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили тикток-блогерше о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора, то есть в совершении уголовного проступка по ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Как известно ч.1 ст.111-1 предусматривает наказание в виде запрета занимать определенные должности или заниматься опеределенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщалось ранее, в городе Каменское Днепропетровской области еще один любитель говорить на камеру призывал россиян бить по зданиям СБУ, полиции и МВД. Позднее, вероятно, после "профилактических" бесед он извинился и сказал, что "это неправильно".