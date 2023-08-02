Частину військових злочинів рф в Україні не розслідуватимуть: в Офісі Генпрокурора назвали причину

На сьогоднішній день зафіксовано майже 100 тисяч російських злочинів в Україні

В Україні можуть автоматично закрити частину кримінальних справ за фактами воєнних злочинів росіян в Україні. Справа в тому, що в кримінально-процесуальному кодексі є певні терміни, в які потрібно знайти підозрюваних і зробити хоч якийсь прорив у справі.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Білоусов. За його словами, часовий ліміт на розслідування тяжких злочинів 18 місяців.

Так можуть бути закриті кримінальні справи, які були відкриті в лютому-березні 2022 року відразу після повномасштабного вторгнення росіян. Якщо за 18 місяців у справі не з’явилися підозрювані, її закривають або просять суддю продовжити. На сьогоднішній день в Україні 98 тисяч зафіксованих військових злочинів росіян та судді їх фізично не встигають розглядати.

Так, лише на Харківщині на сьогоднішній день відкрито 17 тисяч кримінальних справ за фактом злочинів росіян. Продовжувати терміни справ мають виключно місцеві суди, а в цьому районі лише чотири судді.

"У суддів є ще мільйон інших справ. Навіть якщо вони просто ставитимуть печатки, не розглядаючи, і то не встигнуть. Так виходить, що у нас реально ситуація критична", — резюмував Юрій Білоусов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США допоможуть Україні розслідувати військові злочини росіян у суді Гааги. Джо Байден наказав передати Міжнародному суду зібрані американцями докази.