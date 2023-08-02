Часть военных преступлений рф в Украине расследовать не будут: в Офисе Генпрокурора назвали причину

На сегодняшний день зафикисровано почти 100 тысяч российских преступлений в Украине

В Украине могут автоматически закрыть часть уголовных дел по фактам военных преступлений россиян в Украине. Все дело в том, что в уголовно-процессуальном кодексе есть определенные сроки, в которые нужно найти подозреваемых и совершить хоть какой-то прорыв в деле.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов. По его словам, временной лимит на расследования по тяжким преступлениям 18 месяцев.

Так, могут быть закрыты уголовные дела, которые были открыты в феврале-марте 2022 года сразу после полномасштабного вторжения россиян. Если за 18 месяцев в деле не появились подозреваемые, то его закрывают или просят судью продлить. На сегодняшний день в Украине 98 тысяч зафиксированных военных преступлений россиян и судьи их физически не успевают рассматривать.

Так, только в Харьковской области на сегодняшний день открыто 17 тысяч уголовных дел по факту преступлений россиян. Продлевать сроки дел должны исключительно местные суды, а в этом районе только четыре судьи.

"У судей есть еще миллион других дел. Даже если они просто будут ставить печати, не рассматривая, и то не успеют. Так выходит, что у нас реально ситуация критическая", — резюмировал Юрий Белоусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США помогут Украине расследовать военные преступления россиян в суде Гааги. Джо Байден дал распоряжение передать Международному суду собранные американцами доказательства.