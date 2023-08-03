"Вони зараз цього потребують": діти з України пройдуть реабілітацію в Азербайджані (фото)

Загалом до Азербайджану планують до кінця року відправити близько 60 дітей військовослужбовців

Діти українських військовослужбовців уперше вирушили на відпочинок до Азербайджану у рамках міжнародного співробітництва. Протягом наступних двох тижнів на них очікує активна програма та психологічна реабілітація.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради України. Проводила 30 маленьких українців у дорогу заступник голови ВРУ Олена Кондратюк разом із їхніми батьками.

Діти, чиї батьки зараз на фронті чи загинули, захищаючи Україну, виїхали з Києва до Баку. Це перша група, а ще протягом року планується надіслати дві такі групи.

"Це те, чого найбільше зараз потребують ці діти. Увага, турбота, більше приводів посміхатися та радіти дитинству, яке у них намагаються відібрати… Готуємо також запуск комплексної програми реабілітації та протезування українських військових в Азербайджані", — розповіла Олена Кондратюк.

Організацією відпочинку маленьких українців займалися представники обох країн. У рамках нещодавнього візиту Олени Кондратюк до Баку їй вдалося домовитись про реалізацію програми з Міністром праці та соціального захисту Азербайджанської Республіки Сахілем Бабаєвим. Крім цього, ініціативу підтримала Спікер Міллі Меджліса, пані Сахіба Алікізи Гафарова під час зустрічі з Оленою Кондратюк у парламенті Азербайджану.

Щоб діти українських захисників могли поїхати на відпочинок, президенти обох країн – Володимир Зеленський та Ільхам Алієв – на зустрічі у рамках саміту Європейської політичної спільноти схвалили цю ініціативу. Також віце-спікер ВРУ додала, що рідним не варто переживати за дітей, оскільки Азербайджан є стратегічним партнером України та просто другом нашої країни.

"Вони нас добре розуміють, співпереживають і мають величезний досвід роботи з дітьми війни. Бажаю дітям гарного відпочинку, потоваришувати з однолітками, відкрити для себе щось нове і просто добре провести час і набратися позитивних емоцій!" – наголосила Олена Кондратюк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ізраїль допомагає українцям, які зіткнулися з жахами війни. Йдеться про психологічну допомогу людям, які пережили травму війни.