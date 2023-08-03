"Они сейчас в этом нуждаются": дети из Украины пройдут реабилитацию в Азербайджане (фото)

Всего в Азербайджан планируют до конца года отправить около 60 детей военнослужащих

Дети украинских военнослужащих впервые отправились на отдых в Азербайджан в рамках международного сотрудничества. В течение следующих двух недель их ожидает активная программа и психологическая реабилитация.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады Украины. Проводила 30 маленьких украинцев в путь заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк вместе с их родителями.

Дети, чьи родители сейчас на фронте или погибли, защищая Украину, выехали из Киева в Баку. Это первая группа, а еще в течение года планируется отправить две такие группы.

"Это то, в чем больше всего сейчас нуждаются эти дети. Внимание, забота, больше поводов улыбаться и радоваться детству, которое у них пытаются отобрать… Готовим также запуск комплексной программы реабилитации и протезирования украинских военных в Азербайджане", – рассказала Елена Кондратюк.

Организацией отдыха маленьких украинцев занимались представители обеих стран. В рамках недавнего визита Елены Кондратюк в Баку ей удалось договориться о реализации программы с Министром труда и социальной защиты Азербайджанской Республики Сахилем Бабаевым. Помимо этого, инициативу поддержала Спикер Милли Меджлиса, госпожа Сахиба Али-кизы Гафарова во время встречи с Еленой Кондратюк в парламенте Азербайджана.

Чтобы дети украинских защитников могли поехать на отдых, президенты обеих стран — Владимир Зеленский и Ильхам Алиев — на встрече в рамках саммита Европейского политического сообщества одобрили эту инициативу. Также вицеспикер ВРУ добавила, что родным не стоит переживать за детей, так как Азербайджан является стратегическим партнером Украины и просто другом нашей страны.

"Они нас хорошо понимают, сопереживают и имеют огромный опыт работы с детьми войны. Желаю детям хорошего отдыха, подружиться со сверстниками, открыть для себя что-нибудь новое и просто хорошо провести время и набраться положительных эмоций!" – подчеркнула Елена Кондратюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Израиль оказывает помощь украинцам, которые столкнулись с ужасами войны. Речь идет о психологической помощи людям, пережившим травму войны.