Куди ховатися від обстрілів: поради, які врятують вам життя

Що робити й куди ховатися під час ворожих обстрілів рф на території України?

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну з 24 лютого 2022 року життю кожного українця загрожує небезпека. Ракетні удари ворога пошкоджують житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Щоб врятувати своє життя, слід дослухатися до порад спецслужб.

У Службі безпеки України розповіли, як поводитися при обстрілі. Про це йдеться на офіційній сторінці СБУ в Facebook.

Що робити при артилерійських обстрілах системами залпового вогню

Снаряд (ракету) можна помітити та відреагувати, залп реактивної ракети добре видно. Вночі це яскравий спалах, вдень — димні сліди ракет.

Організуйте постійне спостереження, постійно тримайте в полі зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч і які можна використовувати як укриття. Після сигналу спостерігача є кілька секунд, щоб сховатися.

Ховайтеся в підвали або в іншому поглибленому приміщенні. Вибирайте місце в кутку між несучими стінами та недалеко від вікон і дверей, щоб швидко покинути будинок в разі попадання снаряда.

Що робити під час артобстрілів

Під час артилерійського, мінометного або авіаційного нальоту не залишайтеся в під'їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися в підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій і під стінами будинків з легких конструкцій. Такі об'єкти неміцні, ви можете опинитися під завалом або травмуватися.

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б невелике поглиблення. Захист можуть дати бетонні конструкції (крім тих, які можуть обвалитися або спалахнути), траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави.

Закривайте долонями вуха і відкривайте рот – це врятує від контузії, вбереже від баротравми.

Не приступайте до розбору завалів самостійно, чекайте фахівців з розмінування, і представників аварійно-рятувальної служби.

Що робити під час обстрілу стрілецькою зброєю

Під час стрільби найкраще сховатися в захищеному приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті або в самій ванні). Коли це неможливо, потрібно лягти, прикритися предметами, які можуть захистити від уламків і куль.

Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю і закрити голову руками. Ефективним захистом стане будь-який виступ, навіть тротуар, поглиблення в землі або канава. Укриттям може стати бетонна сміттєва урна або сходинки. Не намагайтеся ховатися за автомобілями або кіосками – вони часто стають мішенями.

Де б ви не знаходилися, тіло повинно бути в максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами в бік стрільби, закривши руками голову і відкривши рот, щоб близький вибух не заподіяв шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде хоча б 5 хвилин.

Якщо ваше житло знаходиться в зоні регулярних бойових зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою стрічкою) – це допоможе уникнути розльоту осколків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.

Інженер-конструктор Дмитро Макагон розповів про найбезпечніші місця у квартирі залежно від виду будинку, в якому вона розташована.

Де можна сховатися від обстрілів у квартирі панельного будинку

Панельні будинки вважаються небезпечними притулками. Мешканцям у їхніх квартирах необхідно визначити умовно безпечні місця — ними можуть бути внутрішні несучі панелі, в ідеалі з дверима, або отвір з вхідними дверима в квартиру. Вони товстіші за звичайні перегородки і дозволяють сховатися від конструкцій, що складаються.

Де знайти безпечне місце у квартирі монолітно-каркасного будинку

Макагон зазначив, що у цих конструкціях зазвичай багато ребер жорсткості, таких як ліфтові шахти чи сходові клітки.

"Є таке поняття, як незадимлювана сходова клітка – тобто не та, яка із зовнішньою галереєю, а та, що знаходиться в середньому будинку і класифікується як Н4. Це такий бетонний колодязь без вікна. Він є найбезпечнішим місцем під час несподіваного обстрілу: туди можна швидко потрапити прямо з квартири, за нормами там є евакуаційний вихід та відповідний підпір повітря", – сказав Дмитро Макагон.

Якщо у вашому монолітно-каркасному будинку немає такого колодязя, він, як правило, присутній у будинках понад дев’ять поверхів, виходьте у загальні коридори, де немає вікон.

Як краще сховатися від обстрілу у квартирі цегляного будинку чи у приватному будинку

У цегляному будинку необхідно дотримуватись правил двох стін. Експерт зазначив, що через хисткі пустотні перекриття, характерні для таких типів будинків, найбезпечніше знаходиться в дверних отворах.

У приватному секторі досить безпечно можна почуватися у підземному льоху чи підземному гаражі, за умови, що в них постійно надходить повітря та є додатковий вихід.

Якщо ж обстріл вас застав на відкритій території — падайте на землю. Закрийте руками або предметами голову. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот: це врятує від контузії. Перечекайте перший обстріл лежачи, а далі ховайтеся в безпечному заглибленому приміщенні.

Раніше сайт "Телеграф" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, основну увагу на якій приділили питанням фронту та російських обстрілів мирних міст. "Україна відповість на російські обстріли", — заявив Верховний Головнокомандувач.