Куда прятаться от обстрелов: советы, которые спасут вам жизнь

Что делать и куда прятаться во время вражеских обстрелов россии на территории Украины?

После полномасштабного вторжения россии в Украину с 24 февраля 2022 года жизни каждого украинского угрожает опасность. Ракетные удары противника повреждают жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Чтобы спасти свою жизнь, следует прислушаться к советам спецслужб.

В Службе безопасности Украины рассказали, как себя вести при обстреле. Об этом говорится на официальной странице СБУ в Facebook.

Что делать при артиллерийских обстрелах системами залпового огня

Снаряд (ракету) можно заметить и отреагировать, залп реактивной ракеты хорошо виден. Ночью это яркая вспышка, днем дымные следы ракет.

Организуйте постоянное наблюдение, постоянно держите в поле зрения находящиеся рядом здания и сооружения, которые можно использовать в качестве укрытия. После сигнала наблюдателя есть несколько секунд, чтобы скрыться.

Прячьтесь в подвале или в другом углубленном помещении. Выбирайте место в углу между несущими стенами и недалеко от окон и дверей, чтобы быстро покинуть дом при попадании снаряда.

Что делать во время артобстрелов

Во время артиллерийского, минометного или авиационного налета не оставайтесь в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Также опасно прятаться в подвалах панельных домов, у автомобильной техники, автозаправочных станций и под стенами домов из легких конструкций. Такие объекты непрочны, вы можете оказаться под завалом или травмироваться.

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали вас на пути, немедленно ложитесь на землю, туда, где есть выступление или хотя бы небольшое углубление. Защиту могут дать бетонные конструкции (кроме обрушившихся или вспыхнувших), траншеи, неглубокие подземные колодцы, широкие трубы водостока и канавы.

Закрывайте ладонями уши и открывайте рот – это спасет от контузии, убережет от баротравмы.

Не приступайте к разбору завалов самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и представителей аварийно-спасательной службы.

Что делать при обстреле стрелковым оружием

Во время стрельбы лучше всего укрыться в защищенном помещении (например, в ванной или в самой ванной). Когда это невозможно, нужно лечь, прикрыться предметами, которые могут оградить от обломков и шаров.

Если вы попали под стрельбу на открытом месте, лучше упасть на землю и закрыть голову руками. Эффективной защитой станет любое выступление, даже тротуар, углубление в земле или канава. Укрытием может стать бетонная мусорная урна или ступеньки. Не пытайтесь прятаться за автомобилями или киосками – они часто становятся мишенями.

Где бы вы ни находились, тело должно быть в максимально безопасном положении. Сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, закрыв руками голову и открыв рот, чтобы близкий взрыв не причинил вреда барабанным перепонкам. Ждите, пока стрельба не утихнет, а выстрелов не будет хотя бы 5 минут.

Если ваше жилище находится в зоне регулярных боевых столкновений, нужно укрепить окна (например, клейкой лентой) – это поможет избежать разлета осколков стекла. Желательно закрыть окна, например, мешками с песком или массивной мебелью.

Инженер-конструктор Дмитрий Макагон рассказал о самых безопасных местах в квартире в зависимости от вида дома, в котором она расположена.

Где можно спрятаться от обстрелов в квартире панельного дома

Панельные дома числятся небезопасными приютами. Жителям в их квартирах необходимо определить условно безопасные места – ими могут быть внутренние несущие панели, в идеале с дверью, или отверстие с входной дверью в квартиру. Они толще обычных перегородок и позволяют укрыться от складывающихся конструкций.

Где найти безопасное место в квартире монолитно-каркасного дома

Макагон отметил, что в этих конструкциях обычно много ребер жесткости, таких как лифтовые шахты или лестничные клетки.

"Есть такое понятие, как незадымляемая лестничная клетка – то есть не та, которая с внешней галереей, а находящаяся в среднем доме и классифицируемая как Н4. Это такой бетонный колодец без окна. Он является самым безопасным местом во время неожиданного обстрела: туда можно быстро попасть прямо из квартиры, по нормам там есть эвакуационный выход и соответствующий подпор воздуха", – сказал Дмитрий Макагон.

Если в вашем монолитно-каркасном доме нет такого колодца, он, как правило, присутствует в домах более девяти этажей, выходите в общие коридоры, где нет окон.

Как лучше спрятаться от обстрела в квартире кирпичного дома или в частном доме

В кирпичном доме необходимо соблюдать правила двух стен. Эксперт отметил, что из-за шатких пустотных перекрытий, характерных для таких типов домов, безопаснее всего находится в дверных проемах.

В частном секторе достаточно безопасно можно чувствовать себя в подземном погребе или подземном гараже, при условии, что в них постоянно поступает воздух и есть дополнительный выход.

Если же обстрел вас застал на открытой территории – падайте на землю. Закройте голову руками или предметами. Закрывайте ладонями уши и открывайте рот: это избавит от контузии. Переждите первый обстрел лежа, а затем прячьтесь в безопасном углубленном помещении.

Ранее сайт "Телеграф" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, основное внимание на котором было уделено вопросам фронта и российских обстрелов мирных городов. "Украина ответит на российские обстрелы", — заявил Верховный Главнокомандующий.