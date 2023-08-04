Держава не здатна забезпечити ефективне навчання для дітей полеглих та полонених захисників - Татуся Бо

Татуся Бо звернула увагу на особливості навчання дітей, що втратили батьків на війні

Тисячі дітей полеглих воїнів зазнають освітніх втрат внаслідок стресу, складних життєвих ситуацій. Натомість держава не може забезпечити всім рівний доступ до навчання та індивідуальний підхід до дітей, які втратили батьків на війні.

Про це в інтерв’ю FM Галичина розповіла волонтерка та виконавча директорка фонду "Мрія" Тетяна Комлик (Татуся Бо).

"Держава не враховує, що дітям Героїв потрібен особливий підхід. Насправді будь-яка держава, яка воює і має обмежені ресурси, не здатна все врахувати. Дитині, яка переживає важку втрату і перебуває в стресі, не до навчання. Тому ми, фонд "Мрія", розробляємо таку систему, в якій дитина може надолужити освітні втрати, підтягнути свої знання до рівня шкільної програми. Також ми говоримо, що серед дітей Героїв є багато розумних, талановитих, мотивованих, їх хочеться підтримати. "Мрія" працює над курсами, завдяки яким діти могли б здобути хорошу освіту, рівні можливості при вступі до ВНЗ та обрати для себе омріяну професію", — зазначила Татуся Бо.

За словами волонтерки, під опікою фонду зараз перебувають більше 1500 сімей та 3000 дітей різного віку, для яких і створена програма освітньої підтримки.

"Найперше, що потребують родини, це людяності та підтримки. Їм хочеться продовжити життя своїх рідних, поділившись історіями про них. Найменше, що можемо зробити я і мої колеги, — це вислухати їх. Оскільки зараз діти готуються до школи, то в нас зростає кількість заявок із проханням допомогти зібрати речі до школи. Тому фонд розпочав програму "1 вересня", в рамках якої діти Героїв отримують все необхідне для навчання", — підсумувала виконавча директорка фонду "Мрія".

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