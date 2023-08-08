Правники та бізнесмени обговорять тиск з боку НАБУ і Антикорсуду

У Києві пройде круглий стіл на тему зловживань слідчих та судів своєю владою

У четвер, 10 серпня, експерти та представники бізнес-середовища обговорять проблеми тиску на підприємців та посадовців з боку Національного бюро розслідувань України (НАБУ) та Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Про це повідомляють в Асоціації правників України, яка виступає ініціатором круглого столу на тему: "Стаття 364 КК України як універсальний інструмент тиску на бізнес та посадовців. Проблеми трактування та правозастосування".

Як проінформували в об'єднанні, серед питань порядку денного наступні: Чи безпечно бізнесу мати господарські відносини із державою? Де межа між господарськими відносинами та кримінально караними діяннями? Як НАБУ та ВАКС трактують "інтереси служби" та ефективність дій державних посадовців? Чому і як вони оцінюють ефективність дій політичних осіб (міністрів)?

В Асоціації пояснюють, що відповіді на ці запитання виявилися не такими очевидними, як може здатися на перший погляд, через "вільне" трактування змісту чинної статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) детективами НАБУ та Антикорупційним судом.

Формат події — онлайн (на платформі Zoom) та офлайн за адресою: Київ, вул. Хрещатик 6, Офіс 2, другий поверх. Початок обговорення — о 16.00.

"Про проблеми правозастосування статті 364 зрозумілою для бізнесу, а не тільки для правників мовою, говоритимемо із Геннадієм Зеленовим (Верховний Суд України), Максимом Чумаком (Офіс Генерального прокурора України), науковцями Вʼячеславом Навроцьким та Миколою Сірим, представниками бізнес-спільноти Андрієм Длігачем та Сергієм Позняком в компанії адвокатів, які мають великий досвід роботи із антикорупційними кейсами — Артема Крикуна-Труша, Станіслава Бориса та Олексія Носова. Ми говоритимемо про проблематику ст. 364 КК України та про те, як її вільне і непередбачуване правозастосування НАБУ та ВАКС може нашкодити стейкхолдерами процесу", — зазначають в Асоціації правників.

Участь у заході виключно за попередньою реєстрацією: https://bit.ly/3OHfSH7