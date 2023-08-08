Юристы с бизнесменами обсудят давление со стороны НАБУ и Антикорсуда

В Киеве пройдет круглый стол по теме злоупотреблений следователей и судей своей властью

В четверг, 10 августа, эксперты и представители бизнес-среды обсудят проблемы давления на предпринимателей и должностных лиц со стороны Национального бюро расследований Украины (НАБУ) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Об этом сообщают в Ассоциации юристов Украины, выступающей инициатором круглого стола на тему: "Статья 364 УК Украины, как универсальный инструмент давления на бизнес и должностных лиц. Проблемы трактовки и правоприменения".

Как проинформировали в объединении, среди вопросов повестки дня следующие: Безопасно ли бизнесу иметь хозяйственные отношения с государством? Где граница между хозяйственными отношениями и уголовно наказуемыми действиями? Как НАБУ и ВАКС трактуют "интересы службы" и эффективность действий государственных чиновников? Почему и как они оценивают эффективность действий политических лиц (министров)?

В Ассоциации объясняют, что ответы на эти вопросы оказались не столь очевидными, как может показаться на первый взгляд, из-за "свободной" трактовки содержания действующей статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) детективами НАБУ и Антикоррупционным судом.

Формат события — онлайн (на платформе Zoom) и оффлайн по адресу: Киев, ул. Крещатик 6, офис 2, второй этаж. Начало обсуждения – в 16.00.

"О проблемах правоприменения статьи 364 понятным для бизнеса, а не только для юристов языком, будем говорить с Геннадием Зеленовым (Верховный Суд Украины), Максимом Чумаком (Офис Генерального прокурора Украины), учеными Вячеславом Навроцким и Николаем Сирым, представителями бизнес-сообщества Андреем Длигачем и Сергеем Позняком в компании адвокатов, имеющих большой опыт работы с антикоррупционными кейсами, – Артема Крикуна-Труша, Станислава Бориса и Алексея Носова. Мы обсудим проблематику ст. 364 УК Украины и поговорим о том, как ее свободное и непредсказуемое правоприменение НАБУ и ВАКС может навредить стейкхолдерам процесса", — отмечают в Ассоциации юристов.

Участие в мероприятии исключительно по предварительной регистрации: https://bit.ly/3OHfSH7