Звільнився і виписав собі відрядження: на Закарпатті втік мер-"слуга", підозрюваний у корупції

До підозр мера додалося ще одне

На Закарпатті поліція перевіряє законність виїзду за кордон ексмера Рахова.

Про це повідомляє ГУНП у Закарпатській області.

Йдеться про Віктора Медвідя, який перебуває у розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 (розтрата або заволодіння майном під час воєнного стану) та ч. 1 ст. 366 (видача посадовцем свідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що урядовець скористався службовим становищем і для того, щоб залишити межі України, оформив для себе відрядження до сусідньої Румунії. Офіційно поїздка мала тривати 3 дні, проте до сьогоднішнього дня підозрюваний так і не повернувся до України.

"У поліції кваліфікували такі дії за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про Незаконне переправлення через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Для довідки: Віктор Медвідь був мером Рахова від "Слуги народу". 4 серпня він подав у відставку, проте, як пише журналіст Віталій Глагола, депутати міськради провалили відповідне голосування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАБУ показало, як упіймало депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька на хабарі.