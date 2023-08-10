Всьому виною картопля: у Львівській області у підвалі будинку знайшли чотири трупи

У підвалі виявили тіла жінки 1956 року народження та чоловіків 1952, 1978 та 1971 років народження

У селі Повітне Львівського району сталася страшна трагедія: там у підвалі будинку виявили тіла чотирьох дорослих людей.

Як повідомили у регіональному управлінні ДСНС, усі вони могли отруїтися парами гнилої картоплі.

На моторошну знахідку рятувальники натрапили увечері 9 серпня, коли прибули за адресою на виклик. Людей виявили у підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку.

Рятувальники з’ясували, що чотири особи зайшли до підвального приміщення будинку і знепритомніли через вдихання небезпечних газів.

"Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, який був у підвальному приміщенні. Під час розкладання органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази", – йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, у підвалі виявили тіла жінки 1956 року народження та чоловіків 1952, 1978 та 1971 років народження.

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