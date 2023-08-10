Всему виной картошка: во Львовской области в подвале дома нашли четыре трупа

В подвале обнаружили тела женщины 1956 года рождения и мужчин 1952, 1978 и 1971 годов рождения

В селе Повитное Львовского района произошла страшная трагедия: там в подвале дома обнаружили тела четырех взрослых людей.

Как сообщили в региональном управлении ГСЧС, все они могли отравиться парами гнилого картофеля.

На жуткую находку спасатели наткнулись вечером 9 августа, когда прибыли по адресу на вызов. Людей обнаружили в подвальном помещении двухэтажного жилого дома.

Спасатели выяснили, что четыре человека зашли в подвальное помещение дома и потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов.

"Такая высокая концентрация газов вероятно могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении. Во время разложения органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы", – говорится в сообщении.

По уточненным данным, в подвале обнаружили тела женщины 1956 года рождения и мужчин 1952, 1978 и 1971 годов рождения.

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