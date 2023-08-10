"За їхні гроші будують ракети та знищують наші міста": Work.ua відмовився від роботи з фірмами, що залишилися в росії

Це коштувало мільйонів компаній

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україні триває майже півтора роки, і весь цей час у нашій країні працюють компанії, що залишилися на внутрішньому ринку агресора.

Український сервіс пошуку роботи Work.ua заявив про відмову співпрацювати з ними.

"З сьогоднішнього дня Work.ua припиняє надавати будь-які послуги компаніям і брендам, які не вийшли з російського ринку, і розриває з ними всі контракти. Ми також закликаємо інші бізнеси та людей зробити такий крок – відмовитися від будь-якої співпраці з ними", — свідчить повідомлення прес-служби компанії.

У своєму повідомленні сервіс пошуку роботи перераховує 20 компаній, від яких він відмовляється приймати заявки на пошук вакансій, серед яких банки, рітейлери, компанії-виробники продуктів та інші.

Фірми які не пішли з росії

Як пояснили в Work.ua, "на гроші цих компаній росія будує ракети, що летять знищувати наші міста і вбивати людей", тому українці мають викреслити їх із життя — не купувати у них, не надавати послуги, не працювати на них, не бути партнерами.. Взагалі, відмовитися від будь-якої взаємодії з цими брендами та їх представниками. І так має продовжуватися доти, доки ці компанії продовжують роботу в Росії.

"Work.ua робить цей крок <…> і закликає всі бізнеси та всіх людей, які поки що співпрацюють з ними, написати заяви про звільнення, розірвати договори і призупинити будь-яку взаємодію", - заявили в компанії.

Як уточнила прес-служба Work.ua, вони також розривають контракти на суму понад 5 млн. гривень на рік і повертають ці гроші їхнім власникам, оскільки не хочуть більше бути причетними до діяльності цих компаній в Україні та світі.

Продовження співпраці з компаніями, які не пішли з росії, нехай навіть вони, працюючи в Україні, створюють робочі місця, робить їх партнерів токсичними, вважають у Work.ua.

Тим часом, українські компанії продовжують через "схеми" продавати в росію стратегічний титан, який активно використовується у виробництві зброї та військової техніки.